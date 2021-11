La strega del frutteto: il primo singolo di Sick Luke con Chiello e Madame

“La strega del frutteto” è il primo singolo del producer multiplatino Sick Luke e anticipa il suo primo album. Il brano, che vede la collaborazione di Chiello e Madame, sarà in rotazione da venerdì 12 novembre su Radio Italia solomusicaitaliana. “Questo pezzo per me è il primo passo di un nuovo capitolo. È da tempo che desideravo esprimere un nuovo lato di me e non ci sarebbero state scelte migliori di Chiello e Madame per farlo. Siamo solo all’inizio del mio viaggio e c’è ancora tanta musica da scoprire”, ha scritto Sick Luke su Instagram.