Con An Intimate Christmas Two (Special) Nights Only, Elisa chiuderà in bellezza l’anno. “Sarà una serata magica, con tanti ospiti e anche molti brani di Natale”, aveva anticipato su Instagram quando aveva annunciato il primo show. In occasione di queste esibizioni verrà avviata una raccolta fondi per continuare a piantare alberi in tutta Italia e combattere la crisi climatica.