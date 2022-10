La settimana perfetta dei Pinguini Tattici Nucleari

Il nuovo singolo “Ricordi” ha almeno due piani di lettura: suona come una bella canzone d'amore ma ha anche il merito di trattare un argomento molto serio come l'alzheimer. Lo stesso Zanotti ha spiegato: “Nella canzone una coppia si trova a ripercorrere i propri istanti migliori, insieme ai più difficili e ai più divertenti. Versano in una situazione di grande sconforto: a causa di una malattia neuro degenerativa lei sta progressivamente perdendo pezzi di sé. Qualche ricordo è frammentato, qualcuno è sbiadito, ma tutti tornano in qualche modo vivi nel momento in cui lui glieli rievoca con piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani”.