La Sad sorpassa Dargen D’Amico: ora sono loro in testa al FantaSanremo

Al terzo posto gli scatenati Renga e Nek con il loro medley di successi, sicuramente una delle più piacevoli e divertenti sorprese di questa edizione del FantaSanremo, che hanno totalizzato 116 punti. Fra i bonus della loro performance il Bonus Dargen per gli occhiali da sole, la discesa in platea, il bonus Pelù per la sottrazione di una borsetta a una spettatrice nella platea dell'Ariston e il Bonus Rosa per il bacio a una persona del pubblico.