La Rivoluzione: il nuovo album di Rocco Hunt in uscita il 5 novembre

Il disco è già disponibile in pre-order da oggi (mercoledì 13 ottobre). Uscirà anche in versione CD autografato, vinile rosso autografato e vinile giallo autografato. Conterrà 15 tracce, fra le quali diversi featuring, Fantastica feat. Boomdabash, Un bacio all’improvviso e A un passo dalla Luna; queste ultime sono state realizzate in duetto con Ana Mena.