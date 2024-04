La Rappresentante di Lista: un ritorno rock per portarci in “Paradiso”

Non è ancora chiaro se il nuovo singolo anticipi già un album, a 3 anni di distanza da “My Mamma”. Di certo, per La Rappresentante di Lista c’è già un grande tour autunnale, che segue il ritorno sul palco a Sanremo 2024 come ospite di Annalisa nella serata delle cover: le date annunciate nei club italiani sono 10 e prenderanno il via il 6 novembre da Firenze, per chiudersi poi con il doppio appuntamento palermitano quasi un mese più tardi (2 e 3 dicembre).