La Rappresentante di Lista, Sanremo: come nasce la coreografia di Ciao Ciao

Questa sera si esibiranno per 15esimi sul palco dell'Ariston con la cover di “Be my baby”: intanto Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista si sono raccontati in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana: il successo del brano in gara a Sanremo “Ciao Ciao”, la coreografia, la scelta della cover e gli outfit: ecco la chiacchierata con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi nel Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo.