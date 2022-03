La Rappresentante di Lista porta “Ciao Ciao” in tour nell’estate 2022

Nelle parole dei due artisti si legge un po’ di amarezza e tristezza per la situazione di forte tensione che continua ad esserci tra Russia e Ucraina. Proprio per dire fermamente il proprio “no” alla guerra e alla violenza, in questi giorni La Rappresentante non ha preso parte solo alle manifestazioni in piazza a Milano, ma ha lanciato anche la proposta di un concertone con la partecipazione di più artisti possibili. All’appello, sempre più condiviso in rete, non sono mancante le risposte assolutamente positive di artisti come Diodato, Noemi e Francesca Michielin, che così hanno manifestato tutta la loro disponibilità. Hanno fatto lo stesso anche Matteo Romano, Ditonellapiaga e Tananai, anche loro tra i Big dell’ultimo Festival di Sanremo.