La Rappresentante di Lista: la “Ciao Ciao Edition” dell’album e le nuove date

Pensando invece al presente, i due artisti hanno curato personalmente una playlist in vista di San Valentino, disponibile su Apple Music: al progetto, con un’altra selezione incentrata tutta sull’amore, ha partecipato anche Noemi, altra grande protagonista del Festival di Sanremo 2022. La Rappresentante di Lista propone un percorso musicale che va da Ornella Vanoni a James Blake, fino ai Velvet Underground, passando ovviamente per i due pezzi sanremesi “Ciao Ciao” e “Be My Baby”: “Queste sono canzoni che ci raccontano”, ha dichiarato LRDL. “Alcune sono canzoni per fare l'amore, altre per piangere una delusione. Sono canzoni dell'amore, del disamore, del non amore, dell'amore che fa bene e che fa male e che non si capisce. Godetevele”.