La Rappresentante di Lista: l'invito a sentirsi “Diva” nel nuovo singolo

Scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese, “Diva” è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi, all’accettazione di sé e all’autodeterminazione. Ciascuno di noi ha la possibilità di sviluppare il percorso personale che desidera, di inseguire i propri sogni, e ha il diritto di non essere ferito e attaccato per le proprie scelte e per le proprie fragilità (“non mi stressare, non mi dire niente, non farmi male perché sono fragile”).