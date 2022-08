La Rappresentante di Lista: ecco le t-shirt per aiutare i bambini ucraini

“I bambini ucraini che sono stati uccisi o feriti, e quelli che sono in questo momento in pericolo o in grave difficoltà, non avevano e non hanno nulla a che fare con la guerra, ma ne subiscono le conseguenze più gravi, oggi e per il loro futuro. Save the Children lavora senza sosta sul campo ogni giorno per cercare di proteggerli e rispondere ai loro bisogni più urgenti, ma lo possiamo fare solo grazie alle tantissime persone che lo rendono possibile con il loro contributo. L’impegno de La Rappresentante di Lista, di nuovo al nostro fianco con questa iniziativa che speriamo possa avere molto seguito, è doppiamente importante, per il sostegno concreto, ma anche per la moltiplicazione di un messaggio forte sul rifiuto della guerra e sulla necessità di proteggere i bambini, che sono i più esposti e rischiano di perdere o vedere compromesso il loro futuro” ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia.