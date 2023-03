La Rappresentante di Lista annuncia il suo nuovo lavoro discografico

Si tratta di “LRDL - LIVE WITH ORCHESTRA”, una pubblicazione speciale in uscita venerdì 14 aprile, disponibile in doppio vinile, cd e digitale e registrata al Ravenna Festival la scorsa estate. Per l'occasione la band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina aveva portato il suo repertorio dal vivo completamente riarrangiato in versione sinfonica.