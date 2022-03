La Rappresentante di Lista è pronta a portare in tutta Italia “My mamma Ciao ciao Edition”, la riedizione digitale dell’ultimo album “My Mamma”, uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con “Amare”, con due nuovi brani: “Ciao ciao”, in gara alla 72sima edizione del Festival, e “Be my baby”, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra.