La Primavera di Jovanotti: nuovo singolo e altre 8 canzoni in arrivo

Per Jovanotti questo 21 marzo 2022 non è un giorno come gli altri. Oltre all’arrivo della primavera, come dice il titolo del suo ultimo brano, Lorenzo lancia un nuovo singolo sempre estratto dal famoso “Disco del Sole”, annunciato a metà dicembre. Ma non è tutto: presto arriveranno altre canzoni e ci sono già i primi sold out del “Jova Beach Party”.