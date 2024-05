La prima cosa che ha pensato Ermal Meta quando ha saputo che sarà papà

A proposito di tour, l’ultimo di Ermal Meta risale a più di due anni fa e gli abbiamo chiesto se tornare sul palco dopo tutto questo tempo gli provoca un po’ di ansietta, ma su questo lui non ha proprio alcun dubbio: “Andare in tour e salire sul palco non prevede ansie e c'è soltanto una grande voglia di andare sul palco, di suonare, di trovarmi con la mia band così come è appena successo sul palco del Primo Maggio. Non vedo veramente l'ora di andare sul palco. Ho il petto che mi esplode dalla felicità e dall’impazienza. Sì… è come andare in bicicletta, non è una cosa che puoi dimenticare”.