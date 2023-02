Amadeus e Gianni Morandi in conferenza stampa: i Big della prima e della seconda serata

Dal canto suo, Gianni Morandi si è complimentato con Amadeus perché ha contribuito a rendere, ancora una volta, Sanremo un palcoscenico molto importante. “Sanremo diventa grande quando lascia dei grandi successi e le scorse edizioni li hanno lasciati”, ha spiegato l’Eterno Ragazzo. “Il fatto che sia tornato a essere così importante è fondamentale per l’industria, per gli artisti. C’è attesa anche in strada. W Sanremo che andrà avanti per decine e decine di anni”, ha aggiunto. Si è poi lasciato andare ai ricordi, a quando vedeva il Festival con il papà nel bar di Monghidoro (Bologna), suo paese natale. Era il “Sanremo di Modugno che apriva le braccia e cantava ‘Volare’”.