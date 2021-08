La nuova foto di Gaetano Curreri: “Abbiamo sconfitto questo grande figlio di…”

Una foto con il pollice in su, in segno di ok: è quella pubblicata poche ore fa da Gaetano Curreri, che tutti i fan degli Stadio aspettavano. Dopo l’infarto accusato sul palco pochi giorni fa, il leader del gruppo torna a rassicurare tutti in prima persona, ringrazia per l’affetto, dedica un pensiero al personale medico e promette: le dimissioni sono vicine.