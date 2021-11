La musica italiana unita per dire “No” alla violenza sulle donne

Anche Nek ha optato per un servizio di pubblica utilità e ha ricordato il numero 1522, che ogni donna può chiamare per chiedere aiuto. Gianna Nannini ha lanciato un appello per fermare la violenza sulle donne e tutti i tipi di violenza, mentre Ligabue ha citato alcuni versi del suo successo “Tu sei lei”: “Vuoi nascondermi i difetti, mentre a me piacciono tutti, ma non te lo vuoi sentire dire”. Loredana Bertè ha pubblicato un video in cui legge un monologo di Serena Dandini per il festival “Eredità delle Donne” di Firenze.