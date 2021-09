La musica di Francesca Michielin nel nuovo film con Accorsi e Miriam Leone

Negli scorsi anni, la musica di Francesca Michielin era già arrivata al grande schermo: alcuni tra i suoi brani hanno accompagnato importanti film come “The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro”, “Ballerina”, “Piuma” e “Ralph spacca Internet”. Nel 2019, inoltre, Francesca ha realizzato la sua prima colonna sonora per il cortometraggio “A Cup of Coffee With Marilyn”: anche in quell'occasione, l'attrice protagonista era Miriam Leone, nelle vesti di Oriana Fallaci.