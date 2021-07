La mia felicità, il video: ospiti e numeri della “spy comedy story” di Rovazzi

Il filmato vede Rovazzi nei panni di una spia, incaricata di salvare il mondo e ritrovare proprio quella felicità che dà il titolo alla canzone: per ristabilire l’equilibrio sulla Terra, deve assolutamente riportare a casa Dru, uno speciale animatronic (un pupazzo meccanico) nato da un'idea del giovane artista in persona. La missione, per la quale Fabio si trasforma per qualche istante anche in un protagonista di un videogame, viene perfettamente spiegata all’inizio del video dal nostro Luca Ward, in una intro che vede anche la partecipazione di Gerry Scotti.