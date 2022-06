La libertà di ridere: il Festival Giorgio Gaber torna a Camaiore

Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale del Festival Giorgio Gaber, che il prossimo luglio animerà Camaiore (LU) in una nuova piazza e con una nuova formula. Dopo cinque fortunate edizioni nella centralissima piazza San Bernardino, la manifestazione tornerà infatti a svolgersi in piazza XXIX Maggio, oggi completamente rinnovata ad ampliare il centro storico. Inoltre, gli eventi in calendario saranno dei veri e propri spettacoli con una platea più ampia rispetto agli scorsi anni.