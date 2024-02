La compilation "Sanremo 2024" è l'album più venduto della settimana

"Sanremo 2024" è l'album più venduto dell'ultima settimana. A decretarlo, come di consueto, è la classifica FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. La compilation ufficiale che raccoglie i brani protagonisti della kermesse vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale. Al secondo posto si posiziona "E poi siamo finiti nel vortice" di Annalisa, presente in classifica da 20 settimane.