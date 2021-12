L’Ultimo Girone dei Litfiba: Piero Pelù fra i Lussuriosi, Ghigo Renzulli fra i Golosi

Ma la verità è che i Litfiba non andranno all’Inferno: “Noi ci meritiamo il Paradiso per la pazienza che abbiamo avuto in questi anni, perché noi siamo i più litigiosi del mondo, più degli Oasis, litighiamo per qualsiasi cosa. Litigheremmo anche per come tagliare il dolce di Ghigo fra poco, infatti lo sta stagliando la nostra assistente per evitare che si litighi. Noi ci meritiamo il Paradiso per la pazienza, anche per la perseveranza però… per la coccia dura!”. Hanno spiegato i due artisti, aggiungendo: “Le piccole discussioni ci sono sempre state un po’ su tutto. Tu tieni conto che i Litfiba hanno fatto 13 album in studio, uno diverso dall’altro. Non ci siamo mai ancorati e mai adagiati su nessun successo, anzi quando abbiamo raggiunto il grandissimo successo ci siamo pure separati per nove anni, pensa te come siamo fatti!! E quindi il fatto di mettere sempre in discussione quello che si è fatto, naturalmente, crea tensioni che però trovavano nel disco successivo la forma migliore. Però le vibrazioni musicali, soprattutto sul palco, ci hanno sempre messo d’accordo”.