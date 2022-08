L’omaggio del Jova Beach Party a Pino Daniele. Morandi canta “Povero gabbiano”

Protagonista assoluto delle due serate, come anche del resto del tour, Gianni Morandi. Per l’occasione, il cantautore non si è limitato a portare i suoi successi, da “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” fino a “Apri tutte le porte”, ma si è anche lanciato in una interpretazione di “Tu comm'a mme”: è la canzone di Gianni Celeste diventata virale sui social per il verso “Povero gabbiano, hai perduto la compagna”. Nella prima data, Morandi è stato accompagnato anche dai Neri per Caso, ma ci ha tenuto a regalare questo speciale momento anche nella seconda data di ieri sera.