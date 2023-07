L’amore di Palermo per Marracash è veramente infinito (e un po’ matto)

“Voglio sentire tanto amore, un amore matto”, chiede infatti al momento di “∞ Love”. Non ci sarà Guè, ma il suo duetto con Palermo è altrettanto magico: “Love per questa città, per il mio sangue siciliano”, esclama mentre in tutto il Foro Italico le mani si uniscono per fare il simbolo del cuore. A Marracash non resta che battersi il pugno sul petto: l’orgoglio è tanto, così come le grida di tutto il Foro Italico solo e soltanto per lui.