L’Amore di Madame senza feat. “Avevo preso accordi con Elisa, ma...”

L’Amore (“Con la A maiuscola, come fosse una grande luce che illumina l’oscurità”) esce oggi (venerdì 31 marzo), giorno del primo RADIO ITALIA LIVE dell’artista, con 14 tracce e una bonus track, presente solo nella versione digitale. Il disco è disponibile anche in cd, vinile, cd autografato, vinile autografato e numerato bianco. Alcune canzoni sono “autobiografiche”, altre sono “biografiche” e altre ancora di “fantasia”. Tutte narrano l’amore, ma quasi mai quello tra due innamorati: L’onda - La morte del marinaio, ad esempio, è la dedica di un marinaio alla sua barca prima di morire. Parlano di donne diverse: una prostituta (nel brano sanremese Il bene nel male), una ninfomane (in Nimpha - La storia di una ninfomane), l’amica Matilde (in Milagro - A Matilde) e Madame stessa (in La festa della cruda verità, ispirato alla sua esperienza come Maestra Concertatrice alla Notte della Taranta). “Queste donne vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le emozioni forti”, ha detto.