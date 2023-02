L’album di Francesca Michielin: “Brani per tutt*, liberi come Cani sciolti”

“Ho fatto un sogno in cui dicevo a un’altra persona ‘Voglio fare pop non populismo’, non so cosa mi volesse dire il mio inconscio”, dice Francesca Michielin citando anche l’album “Pop-Hoolista” di Fedez, “Facciamo pop per comunicare, non per parlare di noi stessi, anche da interpreti dobbiamo far passare dei messaggi e raccontare storie che possano salvare le persone: danno un senso al nostro lavoro. A volte anteponiamo noi stessi al messaggio che vogliamo dare, per compiacere, e invece ogni tanto come artisti dobbiamo anche risultare antipatici e dire cose che non tutti capiranno subito. Voglio provare a creare anche momenti di riflessione. Senza sincerità, le cose poi non restano”.