L'album dei Club Dogo ha già una "medaglia" d'Oro

Tra le certificazioni spiccano anche il doppio Platino per l'album "Alba" di Ultimo e l'Oro per "Io, me ed altri guai" di Rose Villain. Questo brano sarà inserito nel suo secondo album, "Radio Sakura", in uscita il prossimo 8 marzo. Si aggiudica il Disco d'Oro anche "Controtempo" di Calcutta, terza traccia di "Relax". "Tu non mi basti mai" di Lucio Dalla e "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli sono invece Disco di Platino.