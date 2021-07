L'addio di Tiziano Ferro a Raffaella Carrà

"Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare all'ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l'amore possibile. Tiziano": sono queste le parole che Tiziano Ferro ha deciso di scrivere sui social, appena si è svegliato e ha saputo la triste notizia della morte della sua adorata Raffaella Carrà.