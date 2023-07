L’addio di Fedez a Matilda, il cane che gli ha fatto conoscere Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni danno l’addio a Matilda, il cane che ha avuto un ruolo importante nelle loro vite in questi anni insieme. La cagnolina era già con Chiara prima ancora che lei incontrasse Fedez: a far conoscere i due, inconsapevolmente, è stato il brano “Vorrei ma non posto” in cui il rapper citava proprio Matilda, per i fan semplicemente “Mati”.