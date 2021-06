Kolors, la dedica di Stash alla figlia Grace: foto e video del Battesimo

“Grazie alla famiglia Dolce & Gabbana per quello che ha fatto per noi in un momento così importante”, continua l'artista, “Grazie a Simone Furlan (stylist, ndr) per la sua incredibile disponibilità. Grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità”.