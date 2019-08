Jovanotti ha infine suggerito di arrivare presto e di portarsi vestiti e accessori per la pioggia e per gli sbalzi di temperatura .

Chi aveva acquistato il biglietto per Vasto può utilizzarlo per Montesilvano o per Linate , programma il 21 settembre .

Informativa breve e richiesta consenso sull’uso dei cookie

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per le proprie funzionalità e/o per inviarti pubblicità, contenuti e servizi in linea con le tue preferenze.

Per saperne di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI.

Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.