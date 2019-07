Il Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti ha fatto tappa in Puglia, a Barletta, e si prepara a sbarcare in Sardegna, a Olbia.

L'artista ha pubblicato il filmino del live di Barletta, il “giorno della Luna”: sabato 20 luglio, infatti, ricorreva il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna.

In quest'occasione Jovanotti ha cantato “Luna”, il celebre brano di Gianni Togni, e ha anche duettato con Caparezza in “Vengo dalla luna” e “Vieni a ballare in Puglia”: in quest'ultimo brano Lorenzo ha interpretato per la prima volta la parte di Al Bano, a proposito del quale ha detto “Sarebbe stato dei nostri se non fosse stato in concerto in Biellorussia”.

Tra gli ospiti di Barletta anche i Boomdabash e Mr. Rain.

Intanto domani (23 luglio) il Jova Beach Party arriverà a Olbia: tra gli ospiti Antibalas, Gato Preto, Ackeejuice Rockers, Forelock, Paolo Baldini, Riva Starr. “Venite presto pure se si scoppia di caldo che il sound inizia alle 1530 e gettatevi nello sport estremo dell’estate 2019” ha scritto Lorenzo, anticipando che non mancheranno le sorprese.

Radio Italia è radio ufficiale del Jova Beach Party.