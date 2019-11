Jovanotti è volato altissimo con il suo nuovo album “Lorenzo sulla Luna”. “Un piccolo disco per un uomo...un piccolo disco per i miei amici”, ha scherzato il cantante sui social dove ha mostrato la copertina del progetto.

All'interno di “Lorenzo sulla Luna” ci sono 11 canzoni dedicate proprio alla Luna: la tracklist non include solo brani rifatti da Jovanotti, ma anche pezzi firmati da lui stesso come “Chiaro di Luna”. 1. “Notte di luna calante”; 2. “Luna”; 3. “Accendi una luna nel cielo”; 4. “Luna di città d'agosto”; 5. “L'ultima Luna”; 6. “Chiaro di Luna”; 7. “La Luna piena”; 8. “Una notte in Italia”; 9. “La faccia della Luna”; 10. “Luna rossa”; 11. “Guarda che Luna”. Nessuno di questi pezzi diventerà però un singolo o avrà un video.

“Due cose non farei mai nella vita: un album di cover e un album concept. Ma non avevo valutato la possibilità di fare le due cose insieme”, ha scritto Lorenzo che ha aggiunto: “Esce 'Lorenzo Sulla Luna', l’album lunatico che ho fatto come se avessi 3 anni. È stato un trip vero e proprio registrare questo elleppì immersi per 6 giorni in un tempo sospeso con il più grande produttore del mondo (Rick Rubin) in uno studio davanti all’Oceano Pacifico”.