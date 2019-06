Jova Beach Party EP e Nuova era di Jovanotti sono al top: l'album contiene 7 canzoni, il brano anticipa il ritorno in concerto con il nuovo tour. Mancano 3 settimane ai live nelle spiagge con Radio Italia come Radio Ufficiale.

Il nuovo album Jova Beach Party EP, uscito solamente venerdì scorso con 7 canzoni inedite, ha raggiunto direttamente il primo posto in classifica a una sola settimana dalla pubblicazione.

Tra i brani del disco c'è Nuova era, il nuovo singolo di Jovanotti in collaborazione con Dario Faini “Dardust”, che a sua volta in soli 7 giorni di programmazione ha conquistato subito la prima posizione nella graduatoria delle canzoni più trasmesse in assoluto in Italia.

Questi traguardi vengono tagliati quando mancano circa tre settimane al primo concerto del nuovo tour Jova Beach Party, con Radio Italia come Radio Ufficiale. La tournée inizierà sabato 6 luglio 2019 nella spiaggia Bell'Italia di Lignano Sabbiadoro (Udine), con un live già sold out.

Lorenzo sta ultimando i preparativi per i party che animeranno 15 spiagge italiane: sono 63 al momento gli ospiti già annunciati, provenienti da tutto il mondo; le feste cominceranno intorno alle ore 16 e andranno avanti fino a sera inoltrata.

Intanto la copertina di Jova Beach Party EP continua ad essere protagonista di fotomontaggi divertentissimi, incoraggiati da Jovanotti, come mostra la foto in alto.