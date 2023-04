Jovanotti torna in sella in "Aracataca: non voglio cambiare pianeta 2"

Le 22 puntate saranno disponibili dal 24 aprile, a tre anni esatti di distanza da quelli della prima stagione di “Non voglio cambiare pianeta”. Quella volta, Jovanotti aveva percorso in bicicletta 4000 chilometri tra Cile e Argentina attraverso deserti, coste oceaniche e parchi nazionali. Nei nuovi episodi, come si intuisce dal titolo, e dagli hashtag usati da Jova nel post dell'annuncio, le lunghe pedalate in solitaria dell'artista avverranno in Colombia e in Ecuador.