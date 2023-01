Jovanotti: Ricordati di vivere (Il primo battito) è su Radio Italia

Il video, disponibile in anteprima per i possessori della Jova Beach App, è stato interamente girato in Niger, dove il cantante è andato per il Festival de l’Aïr e anche per una missione importante. Si tratta di un progetto finalizzato alla costruzione di un centro per la musica e così alla valorizzazione della storia e del patrimonio musicale locale e alla creazione di opportunità di apprendimento e di produzione per giovani talenti.