Jovanotti, passione cappelli: batte “in leggerezza” Zucchero

Jovanotti ha anche un altro grande amore: i cappelli. Ne ha sempre uno con sé. “Possono partire dimenticandomi anche il passaporto, ma difficilmente dimentico un cappello”, ha rivelato. La sua collezione è piuttosto ampia: batte anche quella di Zucchero che, pare, ne conti 400. “Zucchero, ma dove vai con 400 cappelli?”, ha chiesto scherzosamente al collega. “Io non lo so. Ne ho molti di più. Lo batto proprio in leggerezza. Lo distruggo. Penso che, nell’arco della vita, ne avrò avuti 4mila. Io ho sempre avuto un cappello in testa. La mia nonna e la mia mamma mi facevano i cappellini, le papaline, all’uncinetto, per cui l’ho sempre portato”, ha concluso.