Jovanotti, “Oasi” e le 5 nuove canzoni: l’anteprima al Jova Beach Party

Non solo il Jova Beach Party, ma anche l’EP “Oasi” con 5 nuove canzoni che vanno ad arricchire il “Disco del Sole”. Jovanotti si prepara a tantissime novità in arrivo nei prossimi giorni, a partire dalla prima data del tour sulle spiagge italiane, con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale: il primo concerto in calendario è in programma a Lignano tra appena 2 giorni, sabato 2 luglio, e sarà l’occasione per iniziare a svelare i nuovi brani.