Jovanotti: la figlia Teresa si laurea a New York

L’annuncio è stato dato dalla ragazza stessa in un post su Instagram. La 24enne, che sogna di diventare disegnatrice di fumetti, ha pubblicato una foto di lei in versione cartoon con tocco e coroncina d’alloro in testa. A corredo dell’immagine, ha riportato una citazione da Rosso bianco e blu reale, il romanzo dell’autrice americana Casey McQuiston, che è: “A volte salti e speri che non sia una scogliera”, per poi aggiungere: “E proprio così, sono laureata!”.