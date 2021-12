Jovanotti: l'estate più bella della sua vita, le cartoline e i vizi

VIZI. Lorenzo Jovanotti ha “La Primavera”, “I love you baby”, “Un amore come il nostro”, “Tra me e te” e “Border jam”: fanno parte del “Disco del Sole”, che ancora non esiste. Partendo dal ritornello de “La Primavera”, che dice: “Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi”, Jova ci ha svelato i suoi vizi: “Uno è la musica, perché la musica è un vizio, perché mi prende completamente e spesso mi porta via dal mondo. Bisogna discernere tra i vizi e le virtù, io non so bene scegliere. Un vizio di solito poi è anche una virtù”. Poi ha aggiunto: “Ho il vizio di svegliarmi di botto, non ho il dormiveglia e quindi questa cosa in casa mia è vissuta col terrore da tutti quanti, perché io mi sveglio e cominicio a parlare, a cantare”.