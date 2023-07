Jovanotti, intervento riuscito: "il vostro affetto è un antidolorifico magnifico"

Jovanotti si trova ancora in Repubblica Dominicana, dove si è recentemente sottoposto a un'operazione chirurgica resa necessaria dalla frattura della clavicola e del femore in tre punti; qualche giorno fa, Lorenzo è infatti caduto dalla bici, il mezzo con cui è solito percorrere distanze più o meno lunghe e a cui non è riuscito a rinunciare nemmeno durante la vacanza nel paese sudamericano.