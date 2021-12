Jovanotti in “smart working” con Gianni Morandi in vista di Sanremo 2022

“Avevamo appuntamento in studio per finire il pezzo di Sanremo”, ha raccontato il cantautore che, trovandosi adesso in quarantena, non ha potuto chiaramente presentarsi. I due artisti si sono però organizzati in modo tale che, anche da casa sua, Lorenzo potesse seguire in “smart working” l'andamento dei lavori: “Abbiamo settato un sistema di software e ce la faremo lo stesso”, ha aggiunto Jova mostrando il video-collegamento messo in piedi con Gianni.