Jovanotti: in arrivo anche il “superdisco del Sole” registrato al Jova Beach Party

Jova ha già annunciato che l’album arriverà in diverse versioni: doppio vinile, doppio CD e CD super (5 CD), oltre ad essere disponibile anche in digital streaming e download. Ma non solo: la grande novità è il “superdisco del Sole”, un maxi cofanetto che, oltre alle nuove canzoni, conterrà anche un doppio CD con le registrazioni dell’ultimo Jova Beach Party, il tour sulle spiagge italiane che ha visto Radio Italia solomusicaitaliana in qualità di radio ufficiale.