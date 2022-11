Jovanotti: il singolo, il video, i live e l’abbraccio a chi ha avvertito il terremoto

“Io quando esce una canzone nuova, ci provo a essere un po’ distaccato, a non leggere i commenti.. ma poi sono sempre lì dalle 8… Già è tanto che non sono stato sveglio la notte, adesso sono maturato. Comunque si resta sempre legati all’adrenalina di quando esce una cosa nuova, soprattutto che hai lì da tanto tempo”. Con queste parole, Jovanotti ha accolto la pubblicazione di “Se lo senti lo sai”. Ha anche spiegato che il brano nasce dall’incontro con Samuel che ha lavorato con lui alla musica. Un giorno, ancora prima della pandemia, il leader dei Subsonica ha raggiunto Lorenzo a casa, sono andati a mangiare in un’osteria in paese, hanno bevuto un bicchiere di vino e si sono messi in studio, senza l’obiettivo di fare un pezzo, che invece poi è nato. Nel tempo, Lorenzo ci ha continuato a rimettere mano, fino al momento in cui è stato finalizzato con la produzione di Rick Rubin e l’intervento di Davide Rossi agli archi, Gianluca Petrella ai fiati e Saturnino al basso e alla batteria.