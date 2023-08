Jovanotti: il Ri-Party-Amo ha ripulito 20 milioni di metri quadrati di natura

Il Jova Beach Party, che ha visto Radio Italia solomusicaitaliana al fianco di Lorenzo Cherubini come radio ufficiale, è legato a doppio filo anche all’attualità: ieri (martedì 22 agosto) infatti il nostro Paese ha perso un grande artista che ha scritto pagine importantissime della musica italiana ma, allo stesso tempo, ha visto brillare una stella dello Sport con una medaglia d’oro ai Mondiali di Atletica di Budapest. Jovanotti ha riassunto questi due fatti di attualità in un unico post in cui ha omaggiato il grande Toto Cutugno e celebrato il trionfo del campione di Salto in Alto Gianmarco Tamberi. Ha inoltre ricordato che entrambi sono stati ospiti di uno dei concerti del suo Jova Beach Party: nell’edizione del 2019, Toto Cutugno aveva condiviso il palco di Roccella Jonica con Jovanotti e Brunori S.A.S. per interpretare il suo successo “L’Italiano”; Gianmarco Tamberi invece era stato ospite del gran finale dell’edizione 2022, improvvisando il “Salto di Rovazzi” sul palco dell’aeroporto di Bresso. “Lasciatemi saltare perché ne sono fiero, sono un italiano, campione del mondo vero”, ha scritto Jovanotti su Instagram riadattando la canzone di Toto Cutugno al trionfo di Gianmarco Tamberi.