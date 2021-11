Jovanotti: Il Boom, il Jova Beach Party e le Belle Storie con Radio Italia

TOUR 2022. "Il Jova Beach Party sono io", afferma Lorenzo, "Mi rappresenta in tutto, è un JovaVerso" spiega citando il Metaverso di Facebook, "è un'utopia che dura un giorno. Non è un format, è uno sformat, uno sformato molto vario. Avremo artisti, dj e sperimentatori come ospiti da tutto il mondo: ho già molti sì, in ogni spiaggia i guest e il set saranno diversi". I biglietti per i nuovi concerti di Jovanotti sono disponibili dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 19 novembre 2021. Il debutto della tournée è fissato a Lignano Sabbiadoro il prossimo 2 luglio e sarà poi in 12 spiagge popolari italiane, un prato di montagna, un ippodromo e un aeroporto. La radio ufficiale del JOVA BEACH PARTY è Radio Italia solomusicaitaliana. La scenografia sarà quella di un veliero che ha superato una tempesta, riutilizzando dei materiali come il legno dismesso nelle fabbriche, come se fosse un relitto che è lì da sempre. Sarà di nuovo molto curata la scelta dei food truck, piccole realtà spesso giovani, per offrire cibo di qualità. La plastica sarà pari a zero: ci sarà "l'acqua del sindaco" gratuita, tramite autobotti e borracce sostenibili come gadget. I palchi degli show saranno 3:

- Lo SBAM STAGE è il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte.

- Il KONTIKI STAGE al centro della spiaggia, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal mediterraneo.

- Il MAIN STAGE è il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live e DJ set ogni volta diverso. Lorenzo come nel 2019 sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte.