Jovanotti, i testi di Saffo a Sanremo e il Mediterraneo con Soldini: video

"Ma sicuramente le navigazioni con Giovanni hanno influito moltissimo, perché di fatto io non avevo mai vissuto un'esperienza così intensa come quella del mare visto e vissuto da una barca, una barca a vela capitanata dal più grande forse dei nostri, e quindi sì, è stato un dono fantastico che lui mi ha fatto, un'estate in giro per il Mediterraneo, su questa sua barca che si è fatto un po' da solo. Lui ha preso dei pezzi di una barca anni 70, li ha riassemblati, è una barca molto rock'n'roll, si sta bene, non hai la sensazione di essere nel lusso, hai la sensazione di essere in mare un po' come poteva esserci in mare non dico Ulisse ma magari Cristoforo Colombo, ecco".