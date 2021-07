Jovanotti, i 2 anni dal Jova Beach Party e quel “desiderio di ricominciare”

La prima tappa del Jova Beach Party era andata in scena sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro: “È stato l’inizio di un modo nuovo di vivere un’esperienza live, e paradossalmente l’ultimo grande ‘avvenimento’ live prima della pandemia”, scrive Lorenzo sui social. “È successo due estati fa e ha lasciato in tutti noi e in tutti quelli che ci sono stati una sensazione bellissima e forte, mai provata prima. Guardando queste foto mi sento di nuovo lì, sembra tanto tempo fa perché in questi due anni è successo di tutto”.