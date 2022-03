Jovanotti: ecco il video di “I love you baby”. A fine anno l’album “rotondo e fisico”

In poche ore, il videoclip di “I love you baby” sta già raccogliendo migliaia di visualizzazioni: “dritto al cuore, semplice e misterioso”, lo definisce il comunicato stampa, riprendendo proprio le atmosfere della canzone prodotta da Sixpm, già in rotazione su Radio Italia solomusicaitaliana. Il filmato, con la regia di Leandro Emede, è girato alle porte di Milano e mostra Jovanotti nelle vesti di un magazziniere in divisa: dal buio in mezzo ai pacchi, il protagonista diventa una rockstar che danza in mezzo e in cima alle casse.